Областният управител свиква консултации за състава на двете РИК

Областният управител на Пловдив Георги Янев свиква в четвъртък (27.08.2026 г.) консултации с представители на парламентарно представените партии за определяне състава на Районните избирателни комисии в 16-и и 17-и многомандатни избирателни райони на Пловдив-град и Пловдив-област. Те се организират в съответствие с изискването на чл. 60 от Изборния кодекс за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25.10.2026 г.

Консултациите ще се проведат в сградата на Областна администрация като започват в 10 часа с определяне състава на 16 РИК, а в 11 часа са разговорите за състава на 17 РИК.

Покана за участие е изпратена до ръководствата на всички парламентарно представени партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Публикувана е и на сайта на Областната администрация.

https://pd.government.bg/?p=42309