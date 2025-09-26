Мъж загина след тежка катастрофа с БМВ на бул. „Христо Ботев“ в Пловдив

Фатален пътен инцидент взе жертва на централен булевард в Пловдив. Минути преди 20 часа снощи 45-годишен мъж, управлявал лек автомобил БМВ, загубил контрол над превозното средство и се ударил челно в дърво на бул. „Христо Ботев“, близо до Денталния факултет на Медицинския университет.

По първоначална информация от ОД на МВР водачът вероятно е шофирал с висока скорост и не е успял да овладее колата. Ударът е бил толкова силен, че предната част на автомобила е напълно премазана.

На подадения сигнал незабавно са реагирали екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалият е бил транспортиран в болница в изключително тежко състояние, но въпреки усилията на лекарите е починал малко по-късно.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство в сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ към пловдивската полиция.