„Български пощи“ ще обучат близо 3000 свои служители в 2230 пощенски станции в страната във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Това съобщи зам.-директорът на дружеството Станимир Белинов.
До момента обучението вече са преминали 245 служители. Очаква се външна фирма да осигури допълнителна експертиза, като част от нейния екип ще се включи и в последващите обучения. Пощите подготвят и вътрешна онлайн платформа, която ще съдържа материали, свързани с оперативната дейност при работа с новата валута.
„Целта е да запознаем служителите с различните номинали и емисии, както и с техните специфики. Изключително важно е да предотвратим евентуални опити за измами“, подчерта Белинов.
Акцент върху разпознаването на фалшификати постави и Костадин Христов от Центъра за развитие и квалификация. По думите му, при обучението е обърнато внимание както на евентуални фалшиви евро банкноти и монети, така и на увеличения риск от фалшиви левове до края на годината.
За улеснение на служителите, във всички пощенски станции и главни каси ще бъдат доставени специализирани банкнотоброячни машини.
„Те са поръчани от сертифицирана компания, като софтуерите им са надеждни както за българския лев, така и за еврото“, увери Белинов.
Обученията и техническата подготовка са част от националните усилия за плавен и сигурен преход към единната европейска валута.
