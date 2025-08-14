„Български пощи“ ще обучат близо 3000 свои служители в 2230 пощенски станции в страната във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Това съобщи зам.-директорът на дружеството Станимир Белинов.
До момента обучението вече са преминали 245 служители. Очаква се външна фирма да осигури допълнителна експертиза, като част от нейния екип ще се включи и в последващите обучения. Пощите подготвят и вътрешна онлайн платформа, която ще съдържа материали, свързани с оперативната дейност при работа с новата валута.
„Целта е да запознаем служителите с различните номинали и емисии, както и с техните специфики. Изключително важно е да предотвратим евентуални опити за измами“, подчерта Белинов.
Акцент върху разпознаването на фалшификати постави и Костадин Христов от Центъра за развитие и квалификация. По думите му, при обучението е обърнато внимание както на евентуални фалшиви евро банкноти и монети, така и на увеличения риск от фалшиви левове до края на годината.
За улеснение на служителите, във всички пощенски станции и главни каси ще бъдат доставени специализирани банкнотоброячни машини.
„Те са поръчани от сертифицирана компания, като софтуерите им са надеждни както за българския лев, така и за еврото“, увери Белинов.
Обученията и техническата подготовка са част от националните усилия за плавен и сигурен преход към единната европейска валута.
59 коментари
Arkadaşlar, Grandpashabet yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir Grandpasha Giriş
Herkese merhaba, Casibom sitesi oyuncuları adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bahis platformu domain adresini BTK engeli yüzünden yine taşıdı. Erişim problemi yaşıyorsanız link aşağıda. Çalışan Casibom güncel giriş adresi artık paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere sunulan freespin kampanyalarını da inceleyin. Güvenilir slot keyfi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Grandpashabet güncel linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz erişim için Grandpashabet Apk Yüksek oranlar bu sitede.
Herkese merhaba, Vay Casino kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi platform giriş linkini yine güncelledi. Erişim sorunu varsa panik yapmayın. Güncel siteye erişim linki artık aşağıdadır: Vaycasino Giriş Bu link üzerinden direkt siteye girebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi için Vay Casino doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi belli oldu. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir Grandpashabet
Arkadaşlar selam, Casibom sitesi kullanıcıları için önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Siteye ulaşım hatası varsa doğru yerdesiniz. Çalışan Casibom güncel giriş linki şu an burada Casibom İndir Bu link ile doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu fırsatlarını mutlaka kaçırmayın. En iyi casino deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Bahis severler selam, Casibom oyuncuları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar taşıdı. Erişim problemi çekenler için çözüm burada. Güncel Casibom güncel giriş linki artık burada Casibom 2026 Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye erişebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını mutlaka inceleyin. En iyi bahis keyfi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Matbet TV guncel linki laz?msa iste burada. Sorunsuz icin t?kla: Matbet Kay?t Canl? maclar burada. Arkadaslar, Matbet bahis son linki ac?kland?.
Matbet güncel adresi arıyorsanız işte burada. Hızlı için tıkla: https://matbet.jp.net/# Canlı maçlar burada. Arkadaşlar, Matbet son linki açıklandı.