48,3% от левовете са изтеглени от обращение

Почти половината от левовете в обращение вече са изтеглени – 48,3% срещу 36,3% преди седмица, отчете председателят на координационния щаб по въвеждането на еврото Владимир Иванов. По думите му процесът върви значително по-бързо от очакваното и преминаването към новата валута протича плавно. Иванов подчерта, че търговците, които не са повишили цените, са повече от тези, които са го направили, а сигналите за банкови такси намаляват.

От БНБ предупредиха, че умишлено повредени банкноти няма да се приемат за обмен, след като в социалните мрежи се появиха снимки на надписани евробанкноти. Обменът на левове в банките се извършва без такси по официалния курс до 5000 евро срещу лична карта. Банките са разкрили над 100 клона, работещи и в събота, за да ускорят процеса. От Министерството на финансите увериха, че срокът на двойното обращение няма да бъде удължаван.

Междувременно проблемите с картовите плащания са отстранени, а проверките за необосновано поскъпване продължават. Фирмата, повишила цените в училищни столове, вече ги е върнала. По пазарите се отчита поскъпване на олиото с около 30 стотинки и ръст на цената на червения пипер с близо 10%, докато какаото поевтинява, а кафето остава на високи нива.