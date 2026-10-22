26 октомври ще е неучебен, но присъствен ден за учениците

Училищата ще организират занимания след президентските избори

26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици заради провеждането на президентските избори на 25 октомври. Целта е училищата да разполагат с необходимото време за възстановяване и подготовка на сградите след вота.

От Министерството на образованието и науката уточняват, че въпреки че учебни занятия по обичайния график няма да се провеждат, училищата трябва да организират занимания за децата. Учебното съдържание ще бъде преструктурирано, така че да не се нарушава учебният процес.

На практика денят ще бъде с по-различна организация и с намалена продължителност на заниманията. Това обаче създава затруднения за част от родителите, които са на работа.

„Моето дете няма да идва на училище, защото ако дойде този присъствен ден е до обяд, аз съм на работа и няма кой да го вземе като приключат планираните дейности. Това създава в семейството неудобства“, разказва родителят Силвия Скримова.

От образователното министерство посочват, че училищата трябва да организират дейности, които да позволят на родителите да оставят децата си там през деня.

Училищата сами планират заниманията

Организацията ще зависи от конкретното училище и възможностите му. Сред възможните дейности са спортни прояви, посещения на забележителности и инициативи извън класната стая.

„Денят е неработен за повечето музеи, за нас става по-трудно планирането на този ден. Така че би било хубаво, ако има някаква общинска програма или градска инициатива и да можем да включим учениците в тях“, коментира класният ръководител Станислава Величкова.

В 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ например началото на заниманията е планирано за 10:00 часа, тъй като преди това трябва да приключи възстановяването на училището след изборния ден.

За прогимназиалния и гимназиалния етап са предвидени посещения на различни паметници в Борисовата градина, докато за начален етап се подготвят спортни прояви и дейности по почистване на района около училището.

Училището вече е информирало родителите за организацията и очаква да получи информация кои деца ще присъстват.

Така 26 октомври няма да бъде обикновен учебен ден, но училищата трябва да осигурят възможност децата да бъдат приети и ангажирани с подходящи занимания, докато учебното съдържание бъде преструктурирано в рамките на учебния план.