Александър Секулов гостува в поредицата Успешните в клуб Фарго

Продължават срещите с вдъхновяващи личности в поредицата „Успешните“ в клуб „Фарго“. Поредният гост на инициативата е писателят и драматург Александър Секулов. Той ще говори за поезията, която ни надживява, за прозата, която ни въвлича, и за театъра, който ни изправя лице в лице с отсрещния. Ще говори и за успеха — онзи, който не се побира в библиографията и не се измерва само с награди. Събитието ще се проведе този четвъртък, 22 октомври, от 19:30 ч. в клуб „Фарго“.

Александър Секулов е поет, романист, драматург и журналист, но ако го попитате кое е голямото чудо на българското слово, вероятно няма да ви отговори с литературна справка. За него поезията е памет, съдба и защитна реч на човека. Тя трябва да има глас, мощ и мащаб, иначе рискува да остане просто добре подреден набор от думи. A думите, както знаем, са коварни: понякога обещават вечност, а не издържат и до следващия статус.

Заповядайте на среща, в която няма да има нито една излишна дума. Поне от страна на събеседника.

Входът е свободен, а участието в разговора — отворено за всички.

Поредицата „Успешните“ се финансира от Община Пловдив и е част от Календара на културните събития за 2026 г.