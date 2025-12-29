По-малко ток сме консумирали тази Коледа

Оперативните данни от диспечерския център на Електроразпределение Юг показват, че в коледния период 24 декември – 28 декември клиентите, присъединени към мрежата на електроразпределителното дружество, са консумирали общо 146 011 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези данни са по-ниски от стойностите за същия период на 2024 г., когато са консумирани 164 357 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 28 декември, когато е достигнал 1 623 MW (мегавата).

ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни.

Компанията информира отново, че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори: