Пловдивският бизнес може да получи до 450 хил. евро за зелени инвестиции

Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ИА ЕФК), към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, организира в Пловдив информационен ден, посветен на процедура BG16RFPR001-2.003 „Въвеждане на зелени технологии в МСП”. Тя е с бюджет 82 995 277 евро и се финансира от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 (ПКИП).

Събитието ще се проведе на 8 октомври 2026 г., четвъртък, от 11:00 до 13:00 часа в зала „Пълдин“ на хотел „Санкт Петербург“. Регистрацията на участниците започва в 10:30 часа. В рамките на срещата експерти от Управляващия орган на програмата ще представят процедурата пред заинтересованите кандидати и ще отговорят на въпроси на потенциалните бенефициенти. Събитието е с безплатен вход и не е необходима предварителна регистрация.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, които могат да кандидатстват за придобиването на машини, съоръжения, оборудване, софтуери, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, лицензии, които да осигуряват въвеждането на зелени технологии в предприятията за прилагане на кръгови модели за производство и потребление. Предоставя се и подкрепа за услуги за постигане на съответствие с екологични стандарти, включително екомаркировката на ЕС.

Бенефициенти могат да бъдат МСП, които са регистрирани като търговци или кооперации не по-късно 31.12.2023 г. Те трябва да попадат в групите „Индустрия“ и „Услуги“ съгласно Класификацията КИД-2025. Кандидатите трябва да са реализирали средногодишни нетни приходи от продажби за 2023, 2024 и 2025 г. както следва: микропредприятия ≥ 200 000 лв., малки предприятия ≥ 300 000 лв., средни предприятия ≥ 800 000 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е предвидено да бъде 77 000 евро, а максималният – до 450 000 евро в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и избрания режим на помощ, при максимален интензитет (процент) на помощта по линия на ПКИП – до 70 % от общите допустими разходи. Максималният срок за изпълнение на проектните дейности е 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Експертите на Областен информационен център – Пловдив припомнят, че крайният срок за подаване на проектни предложения по мярката е 10. 11. 2026 г., 16:30 ч. Представителите на бизнеса, които желаят да кандидатстват, могат да го направят по електронен път чрез системата ИСУН 2020. Там са публикувани отговори и разяснения на вече зададени въпроси по процедурата, за улеснение на кандидатите.