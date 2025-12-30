Напомняне: Носете си пари в брой в новогодишната нощ

Хората да си носят пари в брой в новогодишната нощ, припомнят на клиентите си от ресторантьорския бранш в навечерието на празника. Причината е очакване на затруднения с онлайн плащанията през ПОС терминали около посрещането на новата 2026-та година заради приемането на еврото като официална валута в страната.

За няколко часа няма да работят ПОС устройствата и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи, което ще наложи плащанията само и единствено в брой.