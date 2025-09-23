Career Show 2025 среща работодатели и търсещи развитие в Пловдив

Кариерното експо на България – Career Show 2025 – среща работодатели и търсещи развитие на 9 октомври в Международен панаир Пловдив. Едни от най-големите компании в Пловдив ще предложат отворени позиции за хора с и без трудов опит по време на събитието. Изложбена площ с десетки компании от региона, сцена с лекции, активности, зони за нетуъркинг и дистанционна работа, кариерни консултации и специално професионално студио за снимки за LinkedIn и CV ще бъдат част от програмата на събитието.

Пловдив се превръща в арена на лични срещи между работодатели, които търсят специалисти в сферите производство, ИТ, маркетинг, продажби, финанси, обслужване на клиенти и др. Спонсор на събитието са Фантастико Груп, които ще се включат и със специална лекция за културата да бъдеш успешен. Директни предложения за работа, стажантски програми, бързи интервюта с работодатели и преглед на възможностите и допълнителните придобивки, които фирмите предлагат, ще са част от щандовете на компаниите.

Сцената на събитието, предлага целодневна програма с гост-лектори, популярни лица от бизнеса, изкуството и културата. Сред имената, с които всички посетители ще могат да се срещнат, са създателят на Капана Фест Никола Сивков, певицата и артист Керана, Павлина Бъчварова от Фантастико Груп и др. Програмата на събитието можете да видите тук – careershow.bg/plovdiv/programa

“Тази година Career Show 2025 отново избра Пловдив като локация за едно от водещите си събития за кариера. Личната среща с работодателите, семинарната програмата, специалната зона, в която целодневно участниците ще получават кариерни консултации, студио за LinkedIn снимки и такива, подходящи за CV – това само част от активностите, които ще направят посещението на всеки истинска инвестиция в личното и професионално развитие. Ако търсите работа и развитие в град Пловдив или искате да научите нещо ново, да размените професионални контакти – ще ви очакваме на 9 октомври”, споделят от организаторите на Career Show

Събитията на Career Show са напълно безплатни, след задължителна регистрация от тук – careershow.bg/register