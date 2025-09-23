Контрабандистите на цигари за 8 млн.лв. сключиха споразумение с прокуратурата

Задържаните за контрабанда на цигари за над 8 милиона лева край Пловдив сключиха споразумение с прокуратурата. Петимата мъже, арестувани при акциите в Скутаре и Царацово, получиха присъди ефективни присъди в размер от 6 месеца до 1 година и 10 месеца, като един се размина с условна.

Случаят гръмна като национална новина и се превърна в политическа буря след информацията, че антимафиотите от акцията на терен са заставяни от шефовете си да се оттеглят.

Според прокурора по делото Димитър Пехливанов, цитиран от Радио Пловдив, в това досъдебно производство става въпрос единствено само за съучастие, а не за ОПГ. „В тази форма на съучастие са разследвани подсъдимите. Останалото, кой е ръководил канала, не е предмет на нашето досъдебно производство“, посочва прокурорът пред Радио Пловдив.

Припомняме, че заради скандалния случай бе отстранен зам.-директорът на ГДБОП Калин Литов, а от ПП-ДБ обвиниха службата, че е опънала чадър над канала, който според коалицията бил на Пеевски и Таки.