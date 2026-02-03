Комисията по конституционни и правни въпроси одобри на второ четене промени в Изборния кодекс, с които се предлага броят на изборните секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС да бъде ограничен до 20. Предложението е внесено от „Възраждане“ и подкрепено и от ГЕРБ-СДС.

Срещу ограничението се обявиха ПП–ДБ, „ДПС – Ново начало“, „Морал, единство и чест“, „Величие“ и „Алианс за права и свободи“. От ПП–ДБ предложиха алтернативен лимит от 100 секции, който не събра подкрепа.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова подчерта, че решението трябва да гарантира правото на глас на българите в чужбина. Разглеждането на промените в Изборния кодекс продължава.