Одобриха ограничаването на секциите за гласуване извън ЕС до 20

Комисията по конституционни и правни въпроси одобри на второ четене промени в Изборния кодекс, с които се предлага броят на изборните секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС да бъде ограничен до 20. Предложението е внесено от „Възраждане“ и подкрепено и от ГЕРБ-СДС.

Срещу ограничението се обявиха ПП–ДБ, „ДПС – Ново начало“, „Морал, единство и чест“, „Величие“ и „Алианс за права и свободи“. От ПП–ДБ предложиха алтернативен лимит от 100 секции, който не събра подкрепа.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова подчерта, че решението трябва да гарантира правото на глас на българите в чужбина. Разглеждането на промените в Изборния кодекс продължава.

