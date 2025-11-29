Светлин Русев и петима млади таланти на сцената на Епископската базилика в Пловдив

Епископската базилика на Филипопол ще се превърне в сцена на изключително музикално събитие тази вечер – 28 ноември 2025 г., от 18,30 часа. Част от новия цикъл „Големите представят“ в рамките на Международния музикален фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“, концертът събира на една сцена световно признатия цигулар Светлин Русев и петима млади изпълнители, които вече уверено заявяват място в бъдещето на класическата музика.

Публиката ще има възможност да чуе и види на живо: Виктор Тренев, Клое Мила Русев, Далия Чолакова, Кай Гергов и Марияна Стоева.

Те подготвят своя репертоар под прякото ръководство на Русев – един от най-изявените български цигулари на световната сцена, концертмайстор на Националния оркестър на Франция и почетен професор в престижни международни академии.

Инициативата „Големите представят“ дава сцена на следващото поколение музиканти и носи силата на приемствеността – големите артисти представят младите таланти, които продължават традицията и вдъхновяват нова публика.

Билети:

В мрежата на Eventim

На място в Епископската базилика час преди концерта

Концертът се реализира от фондация „Музикартисимо“ по проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново Заедно“, част от програмата „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU по НПВУ на Република България.