Ограничават движението заради мача Ботев-Левски

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждането на мача между ПФК „Ботев“- Пловдив и ПФК „Левски“- София, на 30 септември ще бъде спряно движението, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, за времето от 14:30 до 21:30 ч. по следните улици и булеварди:

– бул. „Източен“ в участъка от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“;

– ул. „Богомил“ в участъка от кръстовището с бул. „Източен“ до кръстовището с ул. „Лев Толстой“;

– ул. „Варшава“ в участъка от кръстовището с ул. „Богомил“ до кръстовището с ул. „Славянска“;

– ул. „Лев Толстой” в участъка от кръстовището с ул. „Богомил“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“;

– ул. „Лев Толстой” – от кръстовището с бул. ”Санкт Петербург” до кръговото кръстовище с ул. ”Проф. Цветан Лазаров”;

– ул. „Проф. Цветан Лазаров” в участъка от кръстовището с ул. „Лев Толстой“ до ул. „Димитър Ризов“ и ул. „Димитър Ризов” в участъка от ул. „Проф. Цветан Лазаров” до кръстовището с бул. „Освобождение“.

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9.

Посока: ИЗК ,,Марица“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Бул. „Цар Борис III“, спирка №11 – Тунела Юг-запад, спирка №12 – Хотел „Тримонциум“, спирка №13 – Пловдивски университет, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №338-срещу Военна болница и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Санкт Петербург“, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – бул. „Христо Ботев № 15“, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. „Цар Борис III“, спирка №44 – Байкал, спирка №45 – срещу хотел „Тримонциум“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10.

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А12.

Бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Малката базилика“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 123 – ТПК „Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – Хладилника, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка № 362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 217 – „Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Менделеев“, спирка №252 – Военна полиция и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Менделеев“, спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – Аграрен университет, спирка №234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка № 433 – след „SPS“, спирка №361 бензиностанция „Шел“, ляв завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №134 – бензиностанция „ЕКО“, спирка №135 – Траурен парк Централен 1, спирка №136 – Траурен парк Централен 2 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия №36.

Посока: Кв. ,,Изгрев“ – Южен – Бул. ,,Ал. Стамболийски“

Бул. „Цариградско шосе“, спирка №133 – Училище „Стоян Белинов“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – „Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка №219- ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – бул. „Хр. Ботев № 15“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Христо Ботев“, спирка №338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 233 – Аграрен университет, спирка № 234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №433 – след „SPS“, спирка №361 – бензиностанция „Шел“, десен завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №126 – след бензиностанция „Шел“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В частта на ул. „Димитър Ризов“ от кръстовището с ул. „Проф. Цветан Лазаров“ до бул. „Освобождение“, маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт, се променя както следва:

Линия № 9.

Посока: Завод „Юрий Гагарин“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 10.

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А13.

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – жк „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21.

Посока: ТК „Марица“ – ЖК „Тракия“- А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25.

Посока: АПК „Тракия“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29.

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66.

Посока: Кв. „Прослав“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99.

Посока: „II-ра Автоколона“ – ТК „Марица“

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – жк „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.