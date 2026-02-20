Кукерско шествие променя организацията на движение в „Коматево“

Традиционното кукерско шествие по случай Сирни заговезни спира движението на пътни превозни средства в квартал „Коматево“ в неделя, 22.02.2026 г., съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 13:00 до 14:30 ч. ще се спира движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по:

– ул. „Коматевско шосе“ – от ул. „Захаридово“ до ул. „Велека“,

– ул. „Захаридово“ – от кръстовището с ул. „Коматевско шосе“ до това с ул. „Асенова крепост“,

– ул. „Асенова крепост“ – от кръстовището с ул. „Захаридово“ до това с ул. „Ела“.

За времето на кукерското шествие маршрутите на линии №1, 20 и 27 се променят както следва:

Линия№ 1:

Посока АПК „Тракия“ – кв. „Коматево“ – ул. „Коматевско шосе“ – спирка №27 – срещу УМБАЛ „Еврохоспитал“, обратен завой преди кръстовището с ул. „Захаридово“- спирка №29 – пред Стадиона – последна.

В обратна посока: ул. „Коматевско шосе“ – спирка № 29 – пред Стадиона, по ул. „Коматевско шосе“ -спирка №30 – УМБАЛ „Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия№ 20:

Посока Пловдивски университет „Паисий Хилендарси“ – кв. „Коматево“ – ул. „Коматевско шосе“- спирка №27 – срещу УМБАЛ „Еврохоспитал“, обратен завой преди кръстовището с ул. „Захаридово“ – спирка №29 – пред Стадиона – последна.

В обратна посока – ул. „Коматевско шосе“ – спирка № 29 – пред Стадиона, по ул. „Коматевско шосе“ – спирка №30 – УМБАЛ „Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия№ 27:

Посока ЗХА „Родина“ – кв. „Коматево“ – ул. „Коматевско шосе“ – спирка №27 – срещу УМБАЛ „Еврохоспитал“ , обратен завой преди кръстовището с ул. „Захаридово“ – спирка №29 – пред Стадиона – последна.