Здравко Димитров стартира строителството на 2 нови етажа върху сградата си на улица „Солунска“ №1 в район Западен. Бившия кмет е извървял всички законови процедури, обезопасил е цялата зона, осветил е обекта и е предприел всички необходими мерки за сигурност, установи проверка на Под тепето. Въпреки това негови съседи, живеещи в блока, долепен до постройката му, се жалват със сигнали срещу действията му до медиите, до градската управа и до РДНСК.

Съседката на Димитров Юлия Арикова твърди в сигнала си, че строежът е на критично и недопустимо разстояние от фасада на жилищната й сграда. „Това нарушава грубо нормите за отстояния, блокира естествената светлина в домовете ни и създава сериозен риск за пожарната безопасност“, заявява Арикова.

„Дълго време вървя чинно като всеки обикновен гражданин по всички административни стъпки, които трябваше да бъдат предприети, за да реализирам своите намерения. Процедурите ме забавиха с повече от година. Сега пристъпих към строителство и както и очаквах се сблъсквам с реакцията на някои определени хора. Не съм изненадан. Направил съм всичко необходимо, за да облекча живеещите в съседство, докато вървят дейностите. Смятам, че като завършим с тях районът ще изглежда по-добре от преди. Още повече, че в имота срещу нас също вървят дейности по изграждането на напълно нов и модерен едноетажен магазин от веригата Лекси. Кварталът ще стане още по-цивилизован и добре изглеждащ“, коментира пред Под тепето Здравко Димитров.

Той посочи още, че цялата земя в района е била притежание на дядо му, но е отчуждена без негово желание по време на соца. „Съседния блок и други жилищни сгради са върху наша фамилна собственост. Навремето на дядо ми са му взели над 14 декара, за да правят панелни блокове. На мен ми върнаха 2 декара след Промените. Освен това следва да припомня, че отчуждих собствена земя, за да се реализира пробива „Модър-Царевец“, за да се случи най-накрая тази пътна връзка и тя се случи“, каза още Здравко Димитров.

„Аз съм имала много търкания и сблъсъци със Здравко Димитров по време на мандата му, но сега не мога да имам такива. Той надстроява с 2 етажа собствената си сграда напълно законно и разполага с всички необходими документи за дейностите в имота си. Разбирам гражданите, които изпитват неудобство от това, че се прави нещо в близост до жилищната им сграда, но в никакъв случай не можем да кажем, че дейностите нарушават някакви норми. Освен това Здравко Димитров най-коректно ме потърси още месец преди да стартира дейностите си, за да ме информира какво ще прави на база издадено преди няколко години строително разрешение“, каза пред медията и Тони Стойчева, кмет на район Западен.