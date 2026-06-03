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Започва преасфалтиране на част от бул. „Копривщица“, движението ще бъде затруднено

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 08:05ч, сряда, 3 юни, 2026
0 213 Преди по-малко от минута

От 9:30 часа на 3 юни започва преасфалтиране на западното платно на бул. „Копривщица“ в участъка между бул. „Пещерско шосе“ и бул. „Свобода“.

За това информира кметът на район „Западен“ Тони Стойчева. По думите ѝ по време на ремонтните дейности движението в района ще бъде ограничено и затруднено.

Очаква се временната организация на движение да създаде затруднения за шофьорите, особено в часовете с по-интензивен трафик, тъй като участъкът е сред натоварените пътни връзки в район „Западен“.

От районната администрация призовават водачите да се съобразяват с въведената временна организация и с актуалната пътна обстановка, както и при възможност да използват алтернативни маршрути.

Към момента не е обявен срок за приключване на ремонтните дейности.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 08:05ч, сряда, 3 юни, 2026
0 213 Преди по-малко от минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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