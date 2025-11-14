Зимна модерност: Как плетивата с текстура оформят стила този сезон

Зимата тази година носи ясно изразена тенденция към естествените материали, ръчната изработка и модата, която има присъствие и характер. Плетивата са отново ключов елемент в гардероба и не се възприемат просто като топли дрехи, а като израз на индивидуален стил. Най-силно впечатление прави завръщането на преждите с текстура – онези с изразени релефи, фини влакна и артистично движение в структурата.

Един от водещите примери е преждата Stenli Pulse – 100% мериносова вълна с редуващи се тънки и дебели участъци, които създават „пулс“ в самото плетиво. Тя придава дълбочина и обем, без да е необходима сложна плетачна техника.

→ https://www.pleta.bg/bg/stenliyarn-pulse/

Друг ключов тренд е свързан с връщането на класическите вълнени текстури. Aran Tweed комбинира автентичната плътност на вълната с деликатни туидови пръски, които създават дълбочина и характер. Това е прежда за хора, които ценят историята на плетивото и усещането за уют.

→ https://www.pleta.bg/bg/stenliyarn-pulse/

За почитателите на дискретния лукс и нежната елегантност, перфектен избор е Merino Princess. Мекият драпаж, фината структура и леките микропайети добавят изтънченост без излишен блясък.

https://www.pleta.bg/bg/merino-princess

Тези три прежди показват три посоки в зимната мода: естественост, обем и премерена елегантност. Плетивата вече са не просто дрехи – те са израз на ритъм, отношение и личен вкус.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПРЕЖДИ СТЕНЛИ

Марката Стенли е българска марка за прежди, произвеждани от „Статекс“ ООД – Пловдив. Началото е поставено през 1991 г., когато семейство Андонови създават малка работилница и магазин за прежди. С годините производството се разраства, въвеждат се нови технологии и постепенно марката развива уникален стил, разпознаваем както в България, така и в чужбина.

Днес Стенли предлага богата гама от прежди – от класическа вълна и памук до артистични ефектни материали. Философията остава непроменена: качествени прежди, които носят уют, идентичност и вдъхновение.

В този сезон, в който търсим топлина и стил едновременно, изборът на прежди с характер е естествено продължение на желанието за индивидуалност и изразност.