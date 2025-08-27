Реставрират входната врата на сградата на Община Пловдив

Достъпът се осъществява от страничния вход

Община Пловдив информира, че във връзка с извършване на реставрационни и ремонтни дейности по входната врата на сградата на Община Пловдив на адрес пл. „Стефан Стамболов“ №1, в периода от 26 август до 5 септември, временно се преустановява влизането и излизането през централния вход на сградата.

До приключване на ремонтните дейности, служителите, посетителите и потребителите на услуги ще имат достъп до сградата през страничния вход.

Сградата на Община Пловдив е проектирана от арх. Никола Нешов и е построена през 1912-1914 г. Богатото фасадно художествено оформление е синтез между елементи от Сецесиона и Следосвобожденската архитектура. Централната входна врата е декоративно оформена в контекста на цялостния фасаден облик. Двете крила са симетрично декорирани с профили и табли, част от които са украсени с фина дърворезба с флорални мотиви. Централният стълб на вратата е оформен като колонка, увенчана с йонийски капител. Остъклените части са гарнирани с елегантни метални решетки.

Основната идея на реставрацията е запазване на автентичния облик на вратата и възстановяване на компрометирани и липсващи части, детайли и тониране на корпуса. Реставрацията ще се извърши като се съблюдава максимално запазване на здравия материал, а негодните елементи ще се възстановяват по оригинал.

„Благодарим на всички граждани за съдействието и проявеното разбиране и се извиняваме за причиненото временно неудобство“, заявяват от Общината.