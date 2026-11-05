Спад от 50% на корабния трафик през Босфора заради рисковете в Черно море

Корабният трафик през Босфора е намалял с 50% спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителни данни от сателитни наблюдения, представени от председателя на Управителния съвет на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт Светлин Стоянов пред БНТ.

По думите му ударите срещу търговски кораби в Черно море създават сериозни рискове за корабоплаването и на практика затрудняват достъпа до българските пристанища. Стоянов предупреди и за нарастващата опасност от екологични последици в региона.

Искат международни действия и компенсации

Според председателя на асоциацията България трябва да засили дипломатическите си усилия и да постави въпроса за прекратяване на атаките пред Европейския съюз, НАТО и Международната морска организация.

Той предлага създаването на европейски компенсационен механизъм за държавите, засегнати от военните действия в Черно море. Необходима е и застрахователна подкрепа за плавателните съдове, които навлизат в българските териториални води и пристанища.

България все още няма специализиран спасителен кораб

Стоянов обърна внимание и на липсата на специализиран плавателен съд за търсене и спасяване. По думите му процедурата за осигуряването му се е забавила заради честите промени в ръководството на отговорните институции.

В момента се подготвя нова процедура, като надеждите са тя да бъде обявена в близко време. Според Стоянов България отдавна е трябвало да разполага с такъв кораб.