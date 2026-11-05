Отхвърлиха предложението държавата да плаща здравните осигуровки по време на майчинство

Комисията по труда, демографската и социалната политика не подкрепи на първо четене предложението здравните осигуровки на майките през двете години майчинство да бъдат за сметка на държавата. Това съобщи БТА.

Законопроектът е внесен от Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ и група народни представители. При гласуването осем депутати бяха „за“, осем – „против“, а трима се въздържаха.

От „Прогресивна България“ заявиха, че няма да подкрепят предложението, тъй като според тях то не решава основните проблеми на младите семейства – недостатъчните доходи и трудностите при съчетаването на родителството с професионалните ангажименти. Васка Милушева посочи, че мярката не осигурява пряка финансова подкрепа за майките и създава неравнопоставеност, тъй като обхваща работещите на трудов договор, но не и самоосигуряващите се.

Вносителят Венко Сабрутев защити предложението с аргумента, че то ще облекчи работодателите. По думите му бизнесът често се въздържа от наемането на млади жени заради очакваната финансова тежест, когато излязат в майчинство.

Законопроектът не е получил подкрепа и от Министерството на труда и социалната политика, и от Министерството на здравеопазването, съобщава още БТА.