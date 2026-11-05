Депутатите обсъждат промени в правилата за капиталовия пазар

Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ще бъдат разгледани на второ четене от депутатите. Законопроектът е първа точка в програмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание.

С измененията се цели модернизиране на нормативната рамка на българския капиталов пазар и въвеждане на изискванията на европейската Директива 2024/2810.

Предвижда се дружества с акции с право на повече от един глас да могат да бъдат допускани до търговия на многостранни системи за търговия, включително на пазари за растеж на малки и средни предприятия. Така ще се даде възможност на иновативни и стартиращи компании да привличат капитал, без непременно да губят контрола върху управлението си.

Законопроектът предвижда и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. За определени решения на общото събрание, които според Търговския закон изискват квалифицирано мнозинство, ще се прилага двоен праг – необходимата подкрепа трябва да бъде постигната както сред подадените гласове, така и сред представените на събранието акции.

В дневния ред на парламента са включени още второто четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и първото четене на изменения в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици.

Депутатите ще разгледат и Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 г.