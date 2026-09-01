16-годишен обвиняем за убийството на Младежкия хълм обжалва ареста си

Един от тримата непълнолетни, задържани в края на август по обвинение за убийството на Младежкия хълм в Пловдив, е обжалвал наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това потвърдиха от съда за БТА.

Става дума за 16-годишен младеж, който заедно с още двама 17-годишни бе привлечен като обвиняем за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев.

Оставиха в ареста и тримата нови обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

Жалбата му срещу задържането ще бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив в четвъртък.

На 28 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и тримата непълнолетни, като те са обвинени, че са участвали в убийството в съучастие с още петима младежи.

Общо осем души – шест момчета и две момичета – са привлечени като обвиняеми по случая. Спрямо петима от тях съдът вече по-рано е определил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Решението на Апелативния съд ще покаже дали 16-годишният обвиняем ще остане в ареста или мярката му за неотклонение ще бъде променена.