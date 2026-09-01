Ирландска звезда във въздушната акробатика ще танцува по фасадата на Централна поща

Артисти от 9 държави, сред които Бразилия, Щатите и Франция, ще участват в над 30 спектакъла по улиците и в парковете на Пловдив в рамките на Международния фестивал за улични изкуства TheatAir 2026. 13-ото издание на мащабното събитие стартира на 4 септември с повече от пищна програма, подбрана внимателно от организаторите- Държавен куклен театър – Пловдив и Сдружение „Двама са малко – трима са много“, в партньорство с Театър на огъня и сенките FIRETER.

Фестивалът ще започне със зрелищно шествие в центъра на града. То ще стартира от Римски стадион, ще спре на стълбите на Каменица, на фонтана пред общината и ще финишира пред Централна поща. На всяка от точките по маршрута ще се случват неща, които ще изумят пловдивската публика и гостите на града. Ще видим изумителното улично шоу на една от най-известните френски трупи за улични изкуства, които идват в Пловдив, за да танцуват върху крилата на уникалната си кукла- 5- метровата птица лопатарка. Ще станем свидетели и на изключителното шоу върху въже на американски артисти, както и на може би пирона в програмата- танцовия спектакъл върху фасадата на Централна поща на ирландската звезда във въздушната акробатика Раян Мърфи.

„В рамките на TheatAir 2026 ще видим цирково изкуство, акробатика, театър, музика и танц. И всичко под открито небе, по улици и паркове в града. В голямата си част програмата ще се случи в зони извън центъра на града- парк Рибница в Кършияка, Тракия и парк Ружа в Смирненски. Спектакли ще има и по центъра, както и на сцена Ядрото в Капана. Основен акцент е модулът „Открадни деня“, в който предоставяме сцена на малка театрална компания. С колегите от FIRETER правим уъркшоп за изработването на гигантски кукли за улични изкуства“, разкри Евелина Кьосовска – председател на Сдружение „Двама са малко – трима са много“.

Резултатът от уъркшопа ще бъде представен на финала на TheatAir 2026 на 7 септември, отново на Главната. Куклите вече се изработват в откритата сцена в двора на Кукления театър по стара китайска техника на над 2 хиляди години.

„Куклите се изработват от специално изварени върбови клонки, които се обличат в оризова хартия. Особено красиви за вечер, тъй като конструкцията им позволява да бъдат осветени отвътре. Техниката е на принципа на изработването на китайските фенери“, разкри Пламен Иванов – създател и директор на Театър на огъня и сенките FIRETER.

„Тазгодишното издание на TheatAir си партнира с Пожарната и с Български пощи. Две противопожарни автомобила ще бъда ситуирани на Главната улица, а между тях ще бъде опънато въже, на което ще видим спектакъла на американският артист в програмата. Този спектакъл ще може да бъде видян и в програмата ни в кварталите- амбицията ни е все повече качествено културно съдържание да излиза от центъра на града“, подчерта директорът на Държавен куклен театър- Пловдив Петър Влайков.

Зам.-кметът по култура Пламен Панов благодари организаторите на TheatAir за усилията им в посока културната децентрализация.

Международният фестивал за улични изкуства TheatAir 2026 се реализира с подкрепата на Община Пловдив и Министерството на културата и е част от Културния календар на града, както и от Есенен салон на изкуствата Пловдив 2026.