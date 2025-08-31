Петър Беляшки открива 58-та си изложба в Пловдив тази вечер

Тази вечер, 31 август, от 18:00 ч., в Art Gallery SIGNA (ул. „Христо Г. Данов“ 11, Пловдив) ще бъде открита новата изложба на обичания пловдивски художник Петър Беляшки. Експозицията съдържа 30 маслени платна и е 58-мата авторска изложба в творческия му път. За галерията това е четвърта среща с Беляшки.

Роденият през 1953 г. и живеещ в Пловдив творец е познат със своя разпознаваем стил в абстрактната живопис, но и с работи в областта на художествената керамика. Характерният му колорит, философските послания и дълбоката експресия превръщат творбите му в търсени и ценени от публика и колекционери в България и по света.

В новата експозиция зрителите ще открият пейзажни елементи, сцени от ежедневието и фигурални композиции, които преплитат поетичност и драматизъм. В тях Беляшки влага лични преживявания и дълбочинно вглъбяване, което публиката неминуемо ще усети.

Интересът към творчеството му продължава да расте – негови картини вече са част от частни и галерийни колекции в Пловдив, страната, както и в Русия, Холандия, Германия, Великобритания, Унгария, Полша, САЩ и други държави.