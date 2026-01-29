Времето в Пловдив на 29 януари 2026 г.

Студена сутрин, разкъсана облачност и жълт код и интензивни валежи в областта

Жълт код за значителни валежи е обявен за цялата област Пловдив днес, показват данните на НИМХ. На много места в областта прогнозните количества са между 20 и 35 мм за 24 часа, а при интензивни процеси – до 30 мм за 6 часа.

Такива се очакват в почти всички общини на областта, включително Пловдив, Асеновград, Карлово, Хисаря, Калояново, Садово, Брезово, Родопи, Съединение, Марица, Лъки, Раковски, Първомай, Куклен, Стамболийски, Перущица и Кричим. За тези райони е валидна прогнозата за значителни количества и риск от краткотрайни, но силни валежи.

Според синоптиците, интензивните дъждове могат да доведат до временно повишаване на нивата на малки реки и дерета, както и до затруднения в отводняването в ниските части на населените места. Възможни са и локални наводнения.

В Пловдив времето ще бъде облачно, с валежи през по-голямата част от деня. Температурите ще се задържат сравнително високи за края на януари. Минималните ще са между 0° и 3°, максималните ще достигнаат 9° С.

Снимка: Росица Ревова