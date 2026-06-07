Времето в Пловдив на 7 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 13 мин. Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

В неделя въздушната маса над региона ще е неустойчива. Сутринта ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури.

Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30° С.

Снимка: Philipp Borhardt