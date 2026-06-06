Времето в Пловдив на 6 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 12 мин. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средното за месеца.

В събота преди обяд над ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските части на областта, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30° С.

Снимка: Georgi Vlahkinov