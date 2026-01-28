Времето в Пловдив на 28 януари 2026 г.

Жителите и гостите на Пловдив могат да очакват студен, но сравнително спокоен зимен ден. Минималните температури ще са -3°C, докато дневните ще се повишат до около 6°C.

Облачността ще бъде променлива, като в сутрешните часове се очаква слънце, но към обяд и следобед облаците ще се увеличават. Има вероятност за леки превалявания от сняг, особено в северните райони на областта.

Вятърът ще е умерен от североизток, със скорост около 10–15 км/ч, което ще засили усещането за студ. Атмосферното налягане ще бъде стабилно, около 1015 hPa.

Препоръчва се топло облекло за ранните часове и внимателно шофиране заради възможни заледени улици.

Снимка: Photos of S.Stoimenov