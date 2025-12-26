Времето в Пловдив на 26 декември 2025 г.

Ще бъде предимно облачно с умерени температури за края на декември. Сутрешните часове ще започнат с температури около 2–3°C, а през деня градусите ще се покачат до 6–8°C, което е значително над средните минимални температури за декември, сочат синоптиците.

Сутринта ще има възможност за слаби валежи, включително лек дъжд или примесен със сняг на места в областта, но без натрупване на значителни количества. В следобедните часове се очаква облачността да се разкъса и временно да се появят слънчеви проблясъци. Вятърът ще бъде слаб до умерен, което ще остави усещането за леко зимно време, но без остър студ.

снимка: Илиев Фотография / ILIEV Photography