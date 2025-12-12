Времето в Пловдив на 12 декември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 48 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 5 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

Сутринта на места в равнината част на областта ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са от минус 1° – 3° С.

През деня в петък ще има променлива облачност, а на много места в Горнотракийската низина ще остане мъгливо. След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява. Максимални температури между 10° и 15° С.

Снимка: Anastasia Prosenikova