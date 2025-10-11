Времето в Пловдив на 11 октомври 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 18 ч. и 51 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 16 мин. тмосферното налягане ще се задържи почти без промяна – по-високо от средното за месеца.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 8° и 13° С. През деня в събота северозападният вятър ще се усили. Преди обяд облачността ще бъде значителна, а към обяд от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява, до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време.

Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19° С.

Снимка: Hasan Kirmizi