„Черният рицар“ на Филмови нощи във Филипополис

Програмата на Филмови нощи във Филипополис продължава с култовата филмова класика „Черният рицар“ (The Dark Knight) на Кристофър Нолан. Филмът от поредицата за Батман се смята за един от най-великите филми за супергерои, а в него ще видим незабравимите роли на Крисчън Бейл, Майкъл Кейн и Хийт Лейджър в неговия последен филм. Прожекцията е тази вечер, 13 юли, от 21:15 часа на лятно кино „Орфей“.

Във вторник програмата е подготвена за по-малките фенове на киното с най-новия филм от поредицата за жълтите пакостници – „Миньони и чудовища“. В това приключение те попадат в 20-те години на миналия век в Холивуд и в опит да създадат киношедьовър почти разрушават света с непобедимо чудовище от друг свят.

Програмата на Филмовите нощи включва още един дългоочакван филм на Кристофър Нолан, освен „Черния рицар“ – а именно „Одисей“. Прожекцията на лятното кино е на 24 юли. В селекцията Световни филмови класики предстои и „Гепи на Гай Ричи на 22 юли. След броени дни е и очаквания от всички любители на пътешествията и екстремните спортове фестивал за тематични късометражни филми BANFF Mountain Film Festival – на 16 юли, четвъртък. Любителите на пътуванията не бива да пропускат и вечерта с филмите „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“.

Цялата програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.