Два инцидента с тротинетки в Пловдивско

34-годишен мъж е в критично състояние след падане от управляваната електрическа тротинетка. Пътният инцидент възникнал около 21.30 ч. в събота на улица в село Ръжево Конаре. Пострадалият е настанен в болница със сериозни травми, взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая се води досъдебно производство в РУ-Хисаря.

Друго произшествие с подобно индивидуално превозно средство настъпило в неделя по обяд в село Болярци. При преминаване с тротинетката си в зоната на кръстовище малолетен водач бил ударен от отнелия предимството му лек автомобил „Опел“. Детето е оставено под лекарско наблюдение с контузни рани по главата и тялото. Шофьорът на колата, на 25 години, е тестван за употреба на алкохол, резултатът е отрицателен. Катастрофата е отработена по административен ред от служители на РУ-Асеновград.