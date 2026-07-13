Трима пловдивчани прославиха България на европейски шампионат

Трима представители на Пловдив донесоха престижни отличия за България от Европейското първенство за хора с трансплантации, което се проведе от 20 до 27 юни 2026 г. в град Арнем, Нидерландия.

Пловдивските състезатели, част от националния отбор на трансплантираните пациенти, завоюваха общо пет медала – четири сребърни и един бронзов, както и едно престижно четвърто място.

Йоана Зотева спечели два сребърни медала в дисциплините дартс и тенис на маса във възрастова категория 40–49 години.

Димитър Василев завоюва сребърен медал в турнира по ходещ футбол и бронзов медал в състезанието по тенис на маса във възрастова категория 30–39 години.

Симеон Танчев се класира на четвърто място в дисциплината колоездене на 30 километра, като постигна свое лично най-добро време. Той също така стана сребърен медалист в отборното състезание по ходещ футбол.

Успешното представяне на пловдивските спортисти е доказателство за силата на човешкия дух, значението на трансплантацията като шанс за нов живот и възможността пациентите да се върнат към активен и пълноценен начин на живот чрез спорта.