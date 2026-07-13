Изложба в галерия „Капана“ възражда исторически арт дебат

Дискусиите и естетическите спорове винаги са били движеща сила в историята на изкуството – те чертаят нови посоки, утвърждават или отхвърлят тенденции. С фокус върху тези динамични процеси Градска художествена галерия – Пловдив представя новия си проект „Изкуство и дискусия. Окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 г.“.

Експозицията ще бъде открита на 15 юли от 18:00 часа в галерия „Капана“ и ще може да се разгледа до 25 август 2026 г. Нейни куратори са изкуствоведът и директор на ГХГ – Пловдив Красимир Линков и главният уредник Милена Китипова.

Проектът насочва вниманието към напрегнатите взаимоотношения между българските автори, официалната критика и масовата публика в едно сложно десетилетие – 50-те години на XX век. Втората половина на този период е белязана от частично „размразяване“ на идеологическия натиск от страна на тоталитарната държава. Въпреки че естетическите критерии стават по-нюансирани, те остават заключени в рамките на социалистическия реализъм, което поражда силно противоречиви оценки сред съвременниците.

Сегашната експозиция прави близка дигитална и физическа възстановка на Окръжната художествена изложба (ОХИ) от 1958 г. Тогава събитието предизвиква бурни петмесечни полемики на страниците на специализирания печат (основно във вестниците „Отечествен глас“, „Народна култура“ и списание „Изкуство“), както и по време на организираните обществени обсъждания.

„Картина катализатор“ в центъра на тогавашния дебат става монументалното платно на смолянския художник Анастас Стайков (1905 – 1988) „Мома се с рода прощава“ („Родопска сватба“), изпълнено в маслени бои върху платно с внушителни размери 250/400 см.

„Всяка една от посветените на ОХИ 1958 статии определя водещата си критическа позиция спрямо тази картина, защото там се фокусират всички спорни въпроси по отношение на темата, формата и стила, авторския маниер и художествените средства“ – отбелязва доц. д-р Бойка Доневска в изследването си за предстоящия каталог към проекта, в който ще бъдат включени и проучвания на други автори.

Ожесточените критики към произведението по онова време засягат дълбоко Анастас Стайков и водят до дългогодишното му отсъствие от изложбения живот. Проектът „Изкуство и дискусия“ ще представи творбата по специфичен начин – посетителите в галерия „Капана“ ще видят дигитална възстановка на сложния реставрационен процес на платното, което е било изоставено и занемарено в продължение на 60 години.

В изложбата са включени голям брой от оригиналните произведения, участвали в експозицията през 1958 г. Творбите, чието местонахождение не е било установено, са заместени от алтернативни произведения на същите автори, създадени в същия исторически период.

Публиката ще има възможност да види живопис, графика и скулптура от знакови имена като: Златю Бояджиев, Анастас Стайков, Чавдар Пашев, Георги Михайлов, Тодор Гошев, Петко Абаджиев, Живка Пейчева, Ангел Томов, Нягул Станчев, Митьо Димитров, Неделчо Нанев, Ангел Коларов, Иван Кирков, Паскал Стружев, Никола Колев, Стамо Проданов, Димитър Куманов, Димитър Павлов и др.

Залите ще бъдат наситени с богато информационно и документално съдържание, отразяващо събитията от епохата. Програмата предвижда и срещи-дискусии между специалисти и публика, в които историческият разказ ще бъде обвързан с дебатите за съвременното изкуство.

Експонатите са подбрани от фонда на ГХГ – Пловдив, както и благодарение на партньорството с редица водещи културни институции в страната: Регионален етнографски музей – Пловдив; Националната галерия, ХГ „Христо Цокев” – Габрово; ХГ „Владимир Димитров – Майстора” – Кюстендил; ХГ „Проф. Теофан Сокеров” – Ловеч; ХГ „Станислав Доспевски” – Пазарджик; Художествена галерия – Смолян (официален партньор на проекта); ХГ “Никола Маринов” – Търговище.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е важна част от Културния календар на града за 2026 г.