Автомобил се преобърна на АМ „Тракия“

Поредна катастрофа е станала на автомагистрала „Тракия“, този път в района на Сливен. Инцидентът е възникнал около 13:00 часа при 261-вия километър от аутобана.

По първоначална информация лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал по таван, след като водачката е загубила контрол над управлението.

В колата са пътували жена и дете. И двамата са откарани в болница за медицински преглед. По данни на полицията няма опасност за живота им, а при инцидента не са получили тежки травми.

Причините за произшествието се изясняват. Катастрофата е поредната, регистрирана по автомагистрала „Тракия“ през последните дни.