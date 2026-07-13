Пръскането срещу комари в Пловдив продължава по утвърден график до 17-и юли, съобщават от ОП „Дезинфекционна станция“.
- 13.07.2026 г. – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на траурните парковете в Пловдив. Дезинфекция на пясъчниците на открити детски площадки на територията на град Пловдив.
- 14.07.2026 г. – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на траурните парковете в Пловдив.
- 15.07.2026 г. – Дезинсекция срещу ларви на комари на територията на парк „Отдих и култура“ и Гребен канал.
- 16.07.2026 г. – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на парк „Отдих и култура“
- 17.07.2026 г. – Растителнозащитни дейности по дървесна и храстова растителност.
Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21:00 до 04:30 ч.
Специализираните екипи ще използват препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.
Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат пόлета на пчелите в указания по-горе период.
Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg