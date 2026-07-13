Три години затвор за мъж, причинил смъртта на жена в пловдивското село Бегово

Окръжният съд преквалифицира обвинението от умишлено убийство в причиняване на смърт по непредпазливост и присъди обезщетения на близките на починалата

Пловдивският окръжен съд осъди на три години лишаване от свобода подсъдимия Л. П., след като го призна за виновен, че по непредпазливост е причинил смъртта на К. К. при инцидент в село Бегово.

Според присъдата престъплението е извършено на 11 септември 2020 година, като съдът прие, че подсъдимият е причинил смъртта на жената по непредпазливост. Наложеното наказание ще бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

В същото време магистратите оправдаха Л. П. по първоначално повдигнатото му обвинение за умишлено убийство, извършено при условията на домашно насилие и с користна цел. Съдът прие, че обвинението по този текст от Наказателния кодекс не е доказано и призна подсъдимия за невинен по него.

С присъдата съдът уважи частично и предявените граждански искове. На двама от пострадалите близки на починалата са присъдени обезщетения от по 25 000 евро, а на други двама – по 12 500 евро, заедно със законната лихва, считано от 11 септември 2020 г. Исковете над тези суми бяха отхвърлени като неоснователни и недоказани.

Присъдата не е окончателна и може да бъде протестирана или обжалвана пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок.