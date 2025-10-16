Велико: Пловдив посреща The Cure, Gorillaz, Moby идното лято

Очакваната голяма новина за предстоящото лято в Пловдив се оказа историческа. Градът ще посрещне през юли три огромни имена от световната музикална сцена- The Cure, Gorillaz, Moby и ще се превърне в музикалния център на Европа. Концертите им ще се състоят в три поредни вечери в най-новото начинание на промоутърската компания Fest Team – PhillGood Festival. Световният музикален форум ще се състои на Гребната база в Пловдив на 17, 18 и 19 юли.

Освен гигантите The Cure, изключителните Gorillaz и гениалният Moby ще видим още десетки артисти, които предстои да станат ясни в най-скоро време. Имената на изпълнителите са толкова големи, че ще превърне новия фестивал в едно от най-значимите музикални събития в Европа следващото лято. Което със сигурност ще привлече в града десетки хиляди не просто от България, а от всички краища на света.

The Cure идват за първи път у нас, като ще представят и парчета от последния си албум „Songs of a Lost World“ , който според много музикални критици е един от най-добрите им досега. За първи път идват и музикантите от английска група Gorilaz, създадена от музиканта Деймън Албърн от Блър и художника Джейми Хюлет през 1998 г. Гениалният Moby идва за второто си шоу в България, след като преди години направи незабравим концерт на плажа на Бургас в рамките на едно от изданията на Spirit of Burgas.

Билетите за Phillgood ще бъдат в продажба в 11:00 в понеделник, 20.10. На разположение ще бъдат еднодневени пропуски на цена 120лв., тридневни билети на цена 240лв., ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.