Учениците от ПГХТТ припечелват в реална работна среда

Дуалните паралелки на Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника дават възможност за професионална кариера директно от училищната скамейка

Заплата, която е близка до минималната, изкарали през летните месеци учениците от 12 клас по специалността „Топлотехника“ и „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително – вкусовата промишленост“.

Обучението им в реална работна среда продължава и през учебната година. 12-токласниците повече работят, отколкото са в класните стаи. Три пъти в седмицата те са на работните си места, по седем часа на ден.И печелят пари, които са многократно повече от ученически стипендии. Училището има сключен договор с фирма Темпекс, която се занимава с климатични и вентилационни системи. За трета година наставници от завода приемат ученици в базата си.

“При нас приемаме на работа ученици от 11 и 12 клас”, разказва Иван Андонов от фирма Тепмекс. ”В 11 клас ги запознаваме с безопасните условия на труд, специално за учениците сме изградили учебна зала. А учениците от 12 клас ги интегрираме с нашите монтажни групи по обектите – монтират вентилационни системи, климатични системи и стават равноправни членове на фирмата. През тези три години ние имаме над 15 бивши ученици,които вече са служители на нашата фирма”.

„Не просто се подготвяме за бъдещето – вече сме част от него. Дуалната форма ни дава увереност, че след завършване ще бъдем готови за работа”, споделят ученици.

Най-добрите от тях вече имат предложения да започнат работа след завършване на 12 клас.