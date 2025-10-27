Възстановиха куба от Арката на Димчо Павлов

Изработиха изчезналия от Цар-Симеоновата градина куб от скулптурата Арката на Димчо Павлов, която се очаква да бъде възстановена в пълния си блясък през идната пролет в парка. Майстори леяри от София сътвориха пълно копие на оригинала на така съществения елемент от монументална композиция. Кубът тежи 100 килограма, излят е от месинг, вече е патиниран и се очаква да бъде монтиран в едно със самата Арка, чийто оригинал се съхранява в база на ОП „Градини и паркове“.

Излетият от месинг куб без патина…

… и вече патиниран

Припомняме, че през юни специализираният експертен съвет по изобразителни изкуства към Министерството на културата окончателно одобри дългоочакваното връщане на скулптурата на Димчо Павлов в Цар-Симеоновата градина. Архитектите, художниците и скулптурите в съвета приеха проекта на арх. Григор Ставракев и арх. Петко Прокопиев изчезналата от парка при мистериозни обстоятелства през 2015 творба на именития творец да бъде върната на мястото си, макар и на метри от оригиналната си позиция. Именно арх. Прокопиев е човекът, който е водил цялата комуникация със столичните леяри, измайсторили куба.

Скулптурата на Димчо Павлов е изработена по повод 100-годишнината от Първото българско изложение. Самата Арка е паметен знак с проста композиция – убедително въздействие от масивното „П“, сътворено ръчно от монолитен къс тъмносив гранит и бронзов куб в основата с изобразена карта на изложението. Оригиналът от бронз е бил откраднат още през 90-те години. Каменната реплика бе изработената от скулптора Свилен Костадинов по оригиналния гипсов модел на Димчо Павлов, осигурен от сина му след смъртта на твореца. И каменният куб обаче явно се е сторил ценен на някого, тъй като след демонтирането на Арката от парка през 2015г. изчезва безследно.

Каменното копие на бронзовия оригинал изчезна мистериозно с демонтажа на Арката през 2015-та

Припомняме, че в началото на април местният парламент прие решение за връщането на „Арката на първоначалното място. По проект това предполагаше строителни работи и средства, свързани с разваляне на съществуващата настилка от паваж, монолитни дейности при фундирането и други такива. Затова през юни бе одобрена нова позиция за монументалната творба с леко отдалечаване на композицията от фонтан Деметра в дълбочина на запад в оста на централния подход към Виенския павилион и парка.

Сега се предвижда монтаж на композицията в съществуващата цветна „ваза“. Запазват се гранитните бордюри, описващи кръг с диаметър около 5.00 м. При запазване на описания кръг в настилката проектът предвижда изкопаване на почвата в цветния партер с необходимата дълбочина и централен монтаж. След внимателно премахване на същестуващите изветряли бетони в основата на арката ще се предложи конструктивно решение за замонолитване и монтаж на композицията. Основните оси се подчертават в план с настилка от масивни плочи мостри от тъмно сив или черен гранит. В останалата част от кръга се полага настилка от паваж в концентрични кръгове. В оста на подхода ще бъдат вградени 2 броя LED осветители с необходимата защита, захранени от градинското осветление в парка.

Димчо Павлов е един от изявените пловдивски творци, отишъл си без време. Темата за неговото наследство е особено чувствителна за пловдивската култура. Той скулптор, който е оставил ярка диря в монументалното изкуство на града. Негова е и статуетката, която всяка година отива в ръцете на най- изявените представители на изкуството и културата като „Награда Пловдив“ за техните забележителни постижения.