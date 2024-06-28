„Валят“ глоби на Главната в Пловдив

За седем-осем минути трима души получиха фишове на Млаката главна за шофиране на пътни превозни средства в следобедните часове в четвъртък. Служители на „Общинска полиция“ спряха нарушителите в близост до Римския стадион.
Репортер на Под тепето стана свидетел как в рамките на няколко минути мъж и млада жена бяха глобени за използване на електрически тротинетки в пешеходната зона. Друг мъж пък получи фиш за каране на велосипед.
Патрулиращи екипи на ОП „Общинска охрана“ предупреждаваха колоездачи, яхнали велосипедите си, че това не е разрешено и ги „сваляха“ от колелетата им и по-рано през деня.
Макар контролът да изглежда затегнат, много хора продължават да карат както по Главната, така и в квартал Капана, създавайки опасност за множеството пешеходци наоколо.
Припомняме, че карането на тротинетки и велосипеди по Главната на Пловдив, в квартал Капана и в Цар-Симеоновата градина е забранено и водачите им трябва да бутат превозните средства, докато излязат от пешеходната зона.
Снимката е илюстративна
