Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация в УМБАЛ „Св. Георги“

Донорска ситуация, реализирана на 16 юни в УМБАЛ „Свети Георги“ даде шанс за живот на четирима души. 46-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, стана донор на органи за четирима души в България и Италия. От болницата съобщиха, че донорската ситуация е реализирана в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Пациентът е имал тежка черепно-мозъчна травма и пловдивските медици дълго време са се борили за живота му.

Черният дроб е трансплантиран успешно на 58-годишна жена от екип на Военномедицинската академия. Две бъбречни трансплантации са извършени в УМБАЛ „Александровска“ на 44- и 56-годишни мъже. Сърцето е трансплантирано в Италия, в болницата в Бари, тъй като в България не е бил намерен подходящ реципиент. Това е станало възможно благодарение на членството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в европейската платформа за обмен на органи FOEDUS.

Здравните власти подчертават, че решението на близките на донорa, взето в момент на тежка загуба, е спасило няколко човешки живота. Те изразяват благодарност към всички медицински екипи, участвали в процеса – от Пловдив и София до италианските специалисти в Бари.