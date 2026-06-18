Пловдивските зрелостници с много добър успех на матурите

Зрелостниците в Пловдив са постигнали среден успех 4,75 на държавните зрелостни изпити през 2026 година, показват данни, публикувани в нов интерактивен анализ на резултатите в страната.

На втория задължителен зрелостен изпит в общината са се явили 3708 ученици, а средният успех е 4,92.

Сред най-добре представилите се са зрелостниците по английски език. На ниво B1.1 средният успех достига 5,74 при 334 явили се ученици, а на ниво B2 – 5,03 при 655 зрелостници. Високи резултати са отчетени още по математика – 5,22, както и по музика – 4,83 и химия и опазване на околната среда – 4,82. На матурата по български език и литература в община Пловдив са се явили 3708 зрелостници, които са постигнали среден успех 4,58.

Сред предметите с по-ниски резултати се нареждат информационните технологии със среден успех 3,15, предприемачеството – 3,49, и философията – 3,88.

На ниво област Пловдив най-висок среден успех на матурите отчита община Пловдив – 4,75. Следват Сопот с 4,56, Карлово с 4,43 и Асеновград с 4,31. Над средното за областта се представят още Първомай с 4,15 и Кричим с 3,81.

В другия край на класацията са Перущица със среден успех 2,00, Марица с 2,89 и Стамболийски с 2,90. Сред общините с по-ниски резултати попадат още Раковски (3,35), Брезово (3,43), Съединение (3,43), Хисаря (3,43), Садово (3,58), Куклен (3,73) и Лъки (3,75).

Данните показват значителни различия в представянето между отделните общини в областта. Те са част от нов интерактивен ГИС дашборд, разработен от „Есри България“, който позволява сравнение на резултатите по общини, предмети и учебни години. Платформата обединява информация за седем учебни години – от 2019/2020 до 2025/2026 г., като дава възможност да се проследяват тенденциите в представянето на зрелостниците.

Според анализа випуск 2026 е постигнал най-високия среден резултат по български език и литература от въвеждането на задължителните матури през 2008 година. Средният резултат на национално ниво достига 60 точки, а броят на общините със среден успех над 4,50 се е увеличил значително спрямо предходната учебна година.

Сред отличниците по общ успех в страната са Неделино и Челопеч със среден успех 5,26, следвани от Гоце Делчев и Правец. Според създателите на платформата разликите между отделните общини често се влияят и от броя на явилите се ученици, особено в по-малките населени места.

Новият дашборд е достъпен както през компютър, така и през мобилни устройства и позволява детайлно разглеждане на резултатите чрез карта, графики и различни филтри за анализ.