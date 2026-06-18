Гимназисти разиграха съдебен процес по „Албена“ на Йовков

Ученици от три пловдивски училища участваха в заключителния етап на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие на 17 юни 2026 г. Отворени съдилища и прокуратури“. Финалната проява се проведе в зала 1 на Апелативен съд – Пловдив. В нея се включиха гимназисти от ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Националната търговска гимназия и СУ „Св. Климент Охридски“. През учебната 2025/2026 г. Образователната програма се осъществи съвместно между Апелативен съд – Пловдив, Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив, като в нея участваха и гимназисти от СУ „Васил Левски“ в гр. Карлово. Лектори бяха прокурори, съдебни помощници и съдебни служители, като в часовете на класния ръководител те изнесоха открити уроци по различни правни теми пред общо 860 ученици от 9 до 11 клас.

По време на заключително мероприятие по програмата гимназисти от 10 и 11 клас от Образцовата математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ представиха съдебния процес „Албена“ – съвременна интерпретация на разказа на класика на българската литература Йордан Йовков. Трима от учениците бяха съдии, един от беше прокурор, подсъдимата се яви с двама адвокати. На делото бяха разпитани няколко свидетели и вещо лице. В края на процеса съдебният състав осъди Албена, а един от „свидетелите“ беше изведен от залата заради нарушаване на реда. Във възстановката на съдебен процес се включиха и служители от звено „Съдебна охрана“. Докато „магистратите“ вземаха своето решение, присъстващите ученици в залата трябваше да решат казуса „Ако бях съдия,какво бих решил – виновна или невинна е Албeна“. Мнението на повечето от тях беше като на съдебния състав.

На финалната проява трима десетокласници от СУ „Св. Климент Охридски“ – Виктория Работова, Евелин Радев и Константин Рамадан изнесоха публични речи на тема „Защо правото е изкуство за доброто и справедливото“. Всички ученици получиха грамоти и конституции.

Гости на финалната проява бяха Галина Арнаудова и Веселин Хаджиев, заместник-председатели на Апелативен съд – Пловдив, Христо Крачолов, съдия в Апелативен съд – Пловдив, Йорданка Тилова, заместник-апелативен прокурор, Николай Божилов, прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, Ваня Христева, окръжен прокурор, Галина Андреева – Минчева и Галин Гавраилов, прокурори в ОП-Пловдив, доц. Даниела Дончева, декан на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. Маргарита Русева, декан на ФИСН в ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. Веселина Жекова, зам.-декан, Иванка Василева, директор на СУ „Св. Климент Охридски“, учители и общественици.

Образователната програма се реализира съвместно от ВСС и Министерството на образованието и науката, като пловдивските съдилища и прокуратури участват активно в нея още от създаването й.