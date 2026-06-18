47-годишната жена е обвинена, че в продължение на месеци е лекувала пациенти без медицинско образование и необходимата правоспособност

Сред заболяванията, за които обещавала лечение, били дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения, стерилитет, наднормено тегло и дори отказване от тютюнопушене

Специализирана акция на отдел „Икономическа полиция“ и Регионалната здравна инспекция разкри незаконна практика в холистичен център в Пловдив. При проверката е задържана 47-годишната собственичка и управителка на обекта, която според разследващите се е представяла за лекар и е лекувала пациенти, без да притежава медицинско образование.

Разследването е започнало след постъпила информация, че жената упражнява нерегламентирано професия, свързана със здравеопазването. Под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив са извършени множество оперативни и процесуално-следствени действия, които довели до акцията.

По данни на прокуратурата обвиняемата е приемала пациенти в холистичния си център поне от декември 2025 г. до 16 юни 2026 г. и им е предлагала различни терапии, представяйки се за лекар специалист. Сред заболяванията, за които обещавала лечение, били дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения, стерилитет, наднормено тегло и дори отказване от тютюнопушене.

В официалния сайт на центъра били публикувани различни изследвания и лечебни процедури с обещание за подобряване на здравословното състояние на пациентите. Проверка обаче установила, че жената не фигурира в регистрите на Българския лекарски съюз и няма необходимата квалификация да упражнява лекарска професия.

При акцията на 17 юни тя е била задържана в кабинета си, докато извършвала процедури, а на място са открити и нейни пациенти. От обекта са иззети документация, печати, значителна парична сума и различни медикаменти, чийто произход, състав и предназначение тепърва ще бъдат изяснявани.

Районна прокуратура – Пловдив е привлякла жената като обвиняема за упражняване на професия, свързана със здравеопазването, без необходимата правоспособност, при условията на продължавано престъпление. Спрямо нея е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 2000 евро.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат установени всички лица, преминали през холистичния център, както и обхватът на извършваната нерегламентирана дейност.