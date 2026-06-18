Морски уикенд и пиратски приключения очакват децата в Пловдив

Регионален природонаучен музей – Пловдив ще се превърне в сцена на вълнуващи морски приключения за най-малките посетители на 26,27 и 28 юни. Специалната образователна програма „Морски уикенд в Музея“ ще потопи децата в света на океаните, моретата и пиратите чрез игри, творчество и забавни предизвикателства.

В рамките на 90 минути участниците ще се впуснат в търсене на пиратско съкровище, ще решават загадки, ще участват в морски битки и ще се състезават с „истински“ пират. Програмата включва и образователна обиколка на експозиционните зали „Аквариум“, „Морски аквариум“ и „Риби“, където децата ще научат любопитни факти за морските обитатели.

Малките приключенци ще имат възможност да развият своето въображение, като изработят собствен морски обитател от рециклирани материали. Всяко дете ще декорира и специален сертификат, удостоверяващ членството му в пиратското семейство.

Финалът на приключението ще бъде особено забавен – преобразени като истински пирати, участниците ще премерят сили в играта „Пиратско оръдие“, която ще изпита тяхната точност, бързина и ловкост.

Водещи на събитията са представителите на Сдружение „АртеВизия“, които ще се грижат за провеждането на заниманията и ще осигурят необходимите материали и макети за творческите дейности.

„Морски уикенд в Музея“ е подходящ за деца на възраст от 5 до 12 години.

Информация и записване:0887 044 275

Дати:

26,27 и 28 юни

Часове:

• Първа група – 10:00 ч.

• Втора група – 13:00 ч.

Продължителност:

90 минути

Цена:

15 евро