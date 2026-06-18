Кражба на колело в центъра под прикритието на … бебешка количка

Камери са заснели дръзка кражба на велосипед в района на Дома на науката и техниката, в непосредствена близост до Цар-Симеоновата градина. Съсед на собственика на задигнатото колело разпространява в социалните мрежи записи от деянието с призив за съдействие от гражданите, надявайки се някой да разпознае хората от кадрите или да предостави информация за местонахождението на велосипеда.

На видеозаписите се виждат мъж и жена с детска количка, които се движат заедно. Един от кадрите е уловил момента, в който мъжът забелязва велосипеда и се връща към входа на сградата. Жената с количката го последва вътре. Впоследствие тя излиза първа, сякаш току-що е излязла от жилището си и спокойно оправя багажа на бебешката количка, секунди по-късно спътникът ѝ напуска сградата с велосипеда.

Към момента няма официална информация от полицията за установени извършители. Под публикацията във Facebook обаче се коментира, че същите хора са извършили и кражба от магазин, като впоследствие са били задържани от органите на реда. Тази информация към момента не е официално потвърдена.

Снимка: Стопкадър

Видеа: Nick Chongi